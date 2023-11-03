مأساة في دار السلام.. سائق يمزق وجه طالب بـ60 غرزة

كشف مصدر تفاصيل واقعة الاعتداء على طالب وتقطيع وجهه بسلاح أبيض في منطقة دار السلام، موضحا أن الجاني قام بالاعتداء على الأخير بسلاح أبيض ما أدى إلى إصابة الطالب بنحو 60غرزة في وجهه،بسبب وجود خلافات بينهما، وفر المتهم هاربا بعد ارتكابه الجريمة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبطه، وحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة البشعة كانت بورود إشارة لقسم شرطة دار السلام، من أحد المستشفيات، تفيد باستقباله "طالب- 17 عاما"، ومقيم دائرة القسم، مصاب بجروح غائرة في الوجه.

انتقل رجال المباحث لمحل البلاغ وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" بسبب وجود خلافات بينهم، وتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض وأصابه بتمزيق وجهه بجروح غائرة.



بإجراء التحريات تبين أن سبب الواقعة عندما تصادف حدوث مشادة كلامية بين سائق توك توك بالشارع محل الواقعة،والضحية طالب قام علي أثرها المتهم بالتعدي علي الضحية بسلاح ابيض، مما تسبب في إصابته بجروح نحو 60 غرزة في الوجه ، وفر المتهم هاربا وجاري تكثيف رجال الأجهزة الأمنية من ضبط وإحضار المتهم.