"طلائع أسيوط" تحتضن ذوي الهمم و يوم رياضي ترفيهي بمركز شباب الفتح

شارك العشرات من ذوي القدرات والهمم في المهرجان الرياضي الترفيهي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة "إدارة الطلائع " بمركز شباب الفتح ضمن خطة النشاط الرياضي لإدارة الطلائع اليوم الاربعاء الموافق 18 من أكتوبر لدعم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

حيث تضمن المهرجان العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المعدة خصيصا لهذه الشريحة، بالاضافة الي الفقرات الفنية بمشاركة شعب الموهوبين للطلائع، واختتم المهرجان بتوزيع هدايا عينيه وبريك للمشاركين.

يهدف المهرجان إلى فتح افاق جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة واكسابهم مهارات تلائم احتياجاتهم الخاصة والتعرف على قدراتهم المكمونة و إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال المعاقين، ورسم البسمة على وجوههم

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب، وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

جانب من اليوم الرياضي الترفيهي لذوي االهمم بمركز شباب الفتح

جانب من اليوم الرياضي الترفيهي لذوي االهمم بمركز شباب الفتح