أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى ضم 3 سيدات وعاطل الشهير باسم “ عصابة روحية” لتجارة مخدرى الحشيش والهيروين في محافظة المنيا، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس “عصابة روحية” لتجارة الحشيش والهيروين بالمنيا

كانت البداية معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخص، 3 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جراما – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس الشابو – سيارة – سلاح أبيض – ميزان حساس) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

إصابة شابان في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالشرقية

كما تعرض شابان للاصابة بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (تروسيكل - توك توك) في طريق بهنباي الطيبة، في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا؛ يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول شابين مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشابين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (تروسيكل - توك توك) في طريق بهنباي الطيبة في نطاق مركز الزقازيق، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لهم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

بسبب السرعة الزائدة.. تفاصيل إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

كما تعرض 9 أشخاص للاصابة في حادث انقلاب سيارة أجرة - صندوق - على طريق إبشواي السياحي باتجاه بحيرة قارون بدائرة مركز شرطه إبشواي بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجله القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة، ما تسببت في إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة تتراوح بين جروح وكدمات متفاوتة بمختلف أنحاء الجسم.

وكانت البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة إبشواي، بورود إخطار من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة - صندوق - محملة بالركاب على طريق إبشواي السياحي، باتجاه بحيرة قارون بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من المركز و4 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.