الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس ديلر 4 أيام لحيازته المواد المخدرة بمنشأة القناطر

حشيش
حشيش

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس ديلر 4 أيام  على ذمة التحقيقات، لحيازته على 2 فرش حشيش بمنشأة القناطر.

 

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وكشفت التحقيقات، أن المتهم ثبت بحوزته فرشين حشيش، ومبلغ مالي 2000 جنيه، وسلاح أبيض"كتر"، فيما أفادت التحقيقات الأولية، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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