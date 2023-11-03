ضبط أسماك وكبدة مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالوادي الجديد

قال الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن حملة للأطباء البيطريين بالمجازر وإدارات التفتيش شنت حملة أسفرت عن ضبط كميات من الأسماك وكبد الأبقار المجمدة والدواجن. دون تسجيل أي بيانات عنها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف الكومي أنه تم إعدام عجل في أحد المسالخ لإصابته بمرض اليرقان، وذلك في إطار دور مديرية الرقابة على الطب البيطري في الحفاظ على صحة المواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية والزيارات للأسواق. ضمان صلاحية وسلامة جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني حفاظاً على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن جهاد متولي مدير مركز الخارجة بالوادي الجديد، إطلاق حملة من قبل إدارات المراقبة والمخازن بالوحدة المحلية لمركز الخارجة والمدينة بالتعاون مع مديرية التموين والمديرية. الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومشروع التغذية المدرسية، للتأكد من سلامة تخزين ومدة صلاحية الأطعمة المدرسية ومراجعة بعض المدارس للتأكد من حفظها بالشكل الصحيح حفاظاً على صحة الطلاب، كما قمنا بزيارة بعض المخابز. للتأكد من سلامة ووزن الخبز.