وظائف خالية بمرتبات مجزية.. قدّم الآن

يبحث الكثيرون عن عدد من الوظائف الشاغرة بمرتبات مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إذ تعلن كل فترة بعض الوزارات عن وظائف شاغرة سواء لديها أو من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص.

من جانبها أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عدد من الوظائف الخالية، بالتزامن مع عقد ملتقي التوظيف مشروع شباب المستقبل بالقاهرة في مركز شباب الجزيرة.

وظائف خالية في سلسلة “الفرجاني”

وعن أماكن العمل فهي في القاهرة والجيزة، والوظائف متاحة لجميع المؤهلات (مؤهل عالى / متوسط / فوق متوسط)، حتى سن 45 عاما، لكن مع وجود موقف واضح من التجنيد، ويختلف الراتب حسب كل وظيفة والخبرة، مع وجود فرص للترقي، وتأمين طبي، تأمين اجتماعي، إجازات سنوية ورسمية، مكافأة وحوافز.

يتم التقديم عبر ملء الاستمارة.

1. مديرين فروع خبره في مجال الهايبر ماركت

2. مديرين اقسام خبره في مجال الهايبر ماركت

3. مشرفين اقسام خبره في مجال الهايبر ماركت

4. محاسبين فروع

5. كاشير مسائي

6. موظفين خدمة عملاء

7. متلقي طلبات

8. طيارين دليفرى (فيسبا)

9. بقالين (شيف جبن)

10. موظفين استلامات (FMC)

11. مراقبين مخزون

12. مراقبين كاميرات

13. موظفين امن

14. منسقين ممرات تجميل عطاره مجمدات

15. عمال مخازن

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة بافلو برجر

تعقد شركة بافلو برجر يوم توظيفي يمكن الحضور بعد ملء الاستمارة، والعنوان: 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافية، يومي الاربعاء و الخميس الموافق 8/9 نوفمبر من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء.

تتنوع أماكن العمل في المقطم، الشروق، التجمعات، مدينتى، المعادى، مدينه نصر، العبور للعمال، وعن متطلبات الوظيفة، يتراوح سن عضو الفريق من 20 حتى 33 سنه، والإداريين من 26 حتى 40 سنة، والكول سنتر من 22 حتى 35سنه، بالإضافة إلى موقف واضح من التجنيد.

عن الرواتب فإنها تبدا من 4000 جنيه للخريجين، و3500جنيه للطلبة، ويصل إلى 8000 للمديرين، مع حافز مجزى جدا كل 4 أشهر، والإضافي والحافز الشهرى، تأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي بعد 6 أشهر، وإجازات سنوية، وتدريب مدفوع الأجر.

وتتوفر الوظائف الآتية:

1. مدير مطعم (يشترط خبره فى مجال الفاست فود من 3 إلى 5سنوات)

2. مساعد مدير (يشترط خبره فى مجال الفاست فود من 3 إلى 5سنوات)

3. كول سنتر

4. عضو فريق

5. شيف بيتزا

6. عضو فريق بيتزا

7. عمال إنتاج

8. عمال مخازن

وظائف خالية في «TBS Holding»

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- وظائف خالية لـ شيف خباز (خبرة من 6 شهور إلى سنة).

- وظائف خالية لـ مساعد شيف فاست فود- كرو (خبرة من 0 إلى 6 شهور).

وتتنوع أماكن العمل بين أكتوبر، التجمع، المهندسين، مصر الجديدة، مدينة نصر، المعادي، الزمالك، وادي النيل، قصر النيل.

وتُحدد الشركة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية، والتي تشمل أن يكون المتقدم حاصلًا على متوسط- فوق متوسط، والوظائف طلبة وخريجين، ويتمتع المتقدم بخبرة 6 أشهر على الأقل، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

وعن المرتب يبدأ من 4000 جنيه، مع وجود تأمين اجتماعي وصحي، و «تبس»، وبدل موصلات في أكتوبر والتجمع، وأرباح سنوية.

يتم ملء استمارة، وحضور اليوم التوظيفي للشركة المقرر انعقاده يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 6/7 نوفمبر 2023 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، في 18 شارع محمود عصمت متفرع من المشير أحمد إسماعيل خلف فلوريدا مول- مساكن شيراتون.

شركة راية

تطلب للتعيين:

1. موظف خدمة عملاء (قطاع البنوك)

مكان العمل: القاهرة / الجيزة

متطلبات الوظيفة، مؤهل عالى، والحد الأقصى للسن 29 سنة، موقف واضح من التجنيد، والتفرغ التام، ومكان العمل في القاهرة والجيزة.

يتم العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين فى البنك بشكل مباشر، والراتب الإجمالى: 8500 جنيه، وعدد ساعات العمل 9 ساعات مع 2 يوم إجازة فى الأسبوع، وتأمينات طبية واجتماعية.