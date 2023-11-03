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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة

الذهب
الذهب

سعر الذهب.. واصلت أسعار المشغولات الذهبية والمعدن الأصفر حلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، استقرارها، ليحافظ المعدن الأصفر على آخر تحديث سجله بمنتصف التعاملات، والذي ارتفعت خلاله كل الأعيرة.

 

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم بالدولار على ارتفاع، لتسجل أونصة الذهب الآن 1990 دولارًا، بعدما سجلت صباح اليوم 1983 دولارًا.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، وتأتي هذه الخدمة من بوابة الوفد الإلكترونية، متواصلة وبصورة لحظية ومستمرة للوقوف على آخر المستجدات التي تطراَ على الساحة السلعية في مصر لا سيما الذهب الذي يعتبرة العديد من أبناء الشعب المصري استثمارًا أمناً لإدخارة، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

 

أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24     2920 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 21     2550 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 18     2190 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم   20440 جنيهًا

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