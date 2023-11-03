سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة

سعر الذهب.. واصلت أسعار المشغولات الذهبية والمعدن الأصفر حلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، استقرارها، ليحافظ المعدن الأصفر على آخر تحديث سجله بمنتصف التعاملات، والذي ارتفعت خلاله كل الأعيرة.

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم بالدولار على ارتفاع، لتسجل أونصة الذهب الآن 1990 دولارًا، بعدما سجلت صباح اليوم 1983 دولارًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، وتأتي هذه الخدمة من بوابة الوفد الإلكترونية، متواصلة وبصورة لحظية ومستمرة للوقوف على آخر المستجدات التي تطراَ على الساحة السلعية في مصر لا سيما الذهب الذي يعتبرة العديد من أبناء الشعب المصري استثمارًا أمناً لإدخارة، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24 2920 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 21 2550 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 18 2190 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم 20440 جنيهًا