أول تعليق فلسطيني على قصف الاحتلال مشفى الشفاء في غزة

أكدت "وزارة الصحة الفلسطينية"، أن القصف الصهيوني استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قصف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة.





من جانبه، قال مدير عام المستشفيات في غزة: مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي.

وقصفت قوات الاحتلال، بصاروخ مدخل مستشفى الشفاء بالتزامن مع لحظة خروج قافلة الإسعافات التي تحمل الجرحى المتجهين إلى الجنوب تمهيدًا لسفرهم إلى خارج.

وأسفر القصف، سقوط جرحى من جراء استهداف الاحتلال قافلة الإسعافات المتجهة إلى معبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطوق غزة بالكامل ويُعلن مرحلة جديدة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "دانييل هغاري"، أنه تم تطويق مدينة غزة من كل الجهات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الخميس.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي "لقد أكملت قواتنا تطويق مدينة غزة، مركز نشاط حماس".

وردًا على سؤال حول وقف محتمل لإطلاق النار، صرح هاغاري بأن "مصطلح وقف إطلاق النار ليس على جدول الأعمال على الإطلاق في الوقت الحالي".

هذا، وأفاد بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، سيسافر إلى إيران على متن طائرته الخاصة.

وأضاف "يحاولون صرف انتباهنا عن غزة، ونحن نركز على حماس، بعد أن كثفت الجماعات المسلحة هجماتها ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الجهوزية لأي تطور يستجد في كل منطقة، مشيرا لوجود آلاف أنواع الذخيرة والأهداف الأخرى مع الانتشار بشكل واسع النطاق في المنطقة الجنوبية.