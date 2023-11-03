جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 3 مستشفيات في غزة

استهدف "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، 3 مستشفيات في غزة وهم مجمع الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة "أشرف القدرة"، أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.

وأشار القدرة بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا إلى أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأوضح أن سيارات الإسعاف كانت تجلي جرحى إلى معبر رفح وأبلغنا الصليب الأحمر الدولي بذلك.

ولقت إلى أن القصف أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء جراء استهداف الاحتلال لسيارات إسعاف في أكثر من موقع؛ مُطالبًا المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية آمنة لخروج الجرحى للعلاج في الخارج.

قصف إسرائيلي يُنهي حياة مراسل تلفزيون فلسطين و11 من أفراد عائلته

استشهد مراسل تلفزيون فلسطين "محمد أبو حطب"، و11 من أفراد عائلته، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "أبو حطب" و11 من أفراد عائلته بينهم زوجته وابنه وأخيه، استشهدوا جراء قصف منزله في خان يونس.

وكان الزميل أبو حطب على رأس عمله ويقدم رسائل يومية من أمام مستشفى ناصر الطبي في خان يونس عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقدم آخر رسالة من أمام المستشفى قبل ساعة من استشهاده.