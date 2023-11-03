اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لمركز شباب نزلة عبداللاه بأسيوط

وصل قطار الجمعيات العمومية لمراكز شباب أسيوط لمحطته مركز شباب نزلة عبداللاه إدارة شباب أسيوط.

حيث انعقدت الجمعية العمومية العادية بمقر مركز النادي لمناقشة جدول الأعمال وتحت رعاية علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ورئيس اللجنة العليا وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ومحمد السباعي مدير عام الهيئات واللجنة الفرعية المشرفة على الجمعية استمرارا لانعقاد الجمعيات العمومية للعام المالي الحالي.

وفى تمام الساعة التاسعة صباحا وبمقر مركز شباب نزله عبداللاه التابع لإدارة شباب أسيوط وتم فتح باب التصويت لانتخاب مجلس إدارة بالكامل لدوره جديدة وذلك لترشح عدد ١٦ مرشحا على جميع المناصب

وذلك بإشراف وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة واللجنة العليا المشرفة على الجمعيات العمومية

وبحضور وإشراف اللجنة الفرعية قاسم محروس مدير إدارة أسيوط وأحمد سعد محمد مسؤل هيئات الإدارة ومحمود حسين مسؤل هيئات المديرية ومنال عيد شؤون قانونية وحنان محمد عضو.



بدأت اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا في جمع التوقيعات وتم الانتهاء من التصويت في تمام الساعة السابعة مساء وتم فرز الأصوات على جميع المناصب بحضور ٢٤٩ عضوا من ٣٢٩ عضوا ممن لهم حق الحضور وقد انتهى الفرز عل فوز كل من محمد عبدالحميد محمد عبدالعال رئيس مجلس الإدارة وشحاته عبده شحاته سند نائب الرئيس ومحمد عبدالعاطي طه أمين الصندوق وناصر علي خضر عضو وأحمد سالم عبدالمعطي عضو ومحمود صابر أحمد سيد عضو وحمزة أحمد فرغلي عضو ومحمد جمال طه عضو.



جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابية وتحت إشراف وتوجيهات علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط رئيس اللجنة العليا للجمعيات العمومية بمراكز الشباب.