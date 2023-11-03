"شباب أسيوط" تنظم المسابقة الثقافية في المعلومات العامة للشباب

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بمركز شباب ناصر "المسابقة الثقافية فى المعلومات العامة" على مستوى الإدارات الفرعية ضمن خطة نادى الثقافى، شارك فيها 33 شاب وفتاة من مختلف الإدارات

حيث تم توزيع المسابقة على المشاركين والتى شملت مجموعة من الأسئلة فى مختلف المجالات شهدت المسابقة منافسة قوية وحماس من المشاركين وحكم المسابقة الدكتور محمد محمد سليمان وكيل بكلية الخدمة الإجتماعية بأسيوط

تهدف المسابقة إلى خلق الروح المنافسة بين المشاركات،كما تساهم فى تشجيع الشباب على الإستمرار في عملية البحث والإطلاع والملاحقة للمعرفة والإدراك وكسب المزيد من المعلومات الهامة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم العديد من الأنشطة التى من شأنها تنمية المهارات الثقافية والرياضية والعلمية وغيرها من المجالات لدى الشباب والنشئ ،وتعمل مراكز الشباب على تجسيد هذه البرامج على أرض الواقع بأعتبارها مراكز خدمة مجتمعية.

نُظمت المسابقه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

المسابقة الثقافية في المعلومات العامة للشباب

المسابقة الثقافية في المعلومات العامة للشباب