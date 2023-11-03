تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة أعلى سطح منزلها بمنطقة البر الثاني بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية ، وقد جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة بسطح منزلها بالدقهلية

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بالعثور على جثة سيدة ملقاة بسطح منزلها بمنطقة البر الثاني.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى جيهان إبراهيم محمد محمد حسن، وتبلغ من العمر 45 عامًا، وعثرت أسرتها على جثتها ملقاة أعلى سطح منزلها.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.

القبض علي سائقين لقيامهما باحتجاز عاطل

كما ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائقين لقيامهما باحتجاز عاطل وسقوطه من شرفة المنزل حال محاولته الهرب مما أدى إلى وفاته.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين سقوط (عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.

و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة").



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما.

وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول ) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما، على إثر ذلك قاما باصطحاب المذكور واحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضًا.. وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة