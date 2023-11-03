شركة Cherry & Berry مصرية عالمية ١٠٠٪

في بيان أصدرته شركة Cherry & Berry عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن ما إذا كانت الشركة مصرية من عدمه، أنها مصرية عالمية ١٠٠٪ ولا صحة للأنباء التي ترددت عن كونها شركة أمريكية الأصل. وأن أماكن التصنيع ومشاركة التكنولوجيا لا تُعبر عن أصل وكيان الشركة ولا عن مستثمريها.

وايضاً أوضحت بشكل كامل عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية منذ بداية اندلاع الأحداث في ٧ أكتوبر الماضي وأيضًا تخصيص نسبة من أرباح الربع الرابع للشركة لصالح الهلال الاحمر الفلسطيني.

وبالبحث عن أصل الشركة وجدنا أنها بدأت في عام 2019 كشركة مصرية ١٠٠٪ برأس مال مصري وشركاء مصريين أبرزهم المؤسس والمدير التنفيذي المهندس فاروق جبر ولكن بقطع وتكنولوجيا أمريكية والتجميع مع شركات صينية وفي أواخر عام 2020 وبعد أحداث كورونا بسبب أزمات الاقتصاد في الدول توجه بالكامل نظر الشركة للتجميع والتصنيع في الصين خاصة بعد أن وجدت الشركة أن التكنولوجيا في مجال منتجات تصفيف والعناية بالشعر تكاد تكون متطابقة بين البلدين. وتحولت بعد هذا القرار لشركة عالمية تضم أكثر من 6 فروع على مستوى العالم وتُصدر لأكثر من 10 دول مختلفة بمعايير الاتحاد الأوروبي.

وأن الشركة معتمدة حاصلة على شهادات الاتحاد الأوروبي، وأن لها اكثر من 6 فروع على مستوى العالم منها المغرب، قطر، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية والصين ولكن مقرها الرئيسي في مصر

وحافظت الشركة على معدلات نمو مرتفعة للغاية وايضاً استمرت في حصد ثقة عملائها والمستثمرين حتى هذه اللحظة.

وايضا تصدر منتجاتها للسعودية والإمارات وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي وحاصله على حقوق علامتها التجارية في هذه الدول.

و قد أعلنت أيضا شركة Cherry & berry ،وهي شركة مصرية عالمية متخصصة في منتجات التصفيف والعناية بالشعر عن تغيير علامتها التجارية والتحول إلى عدة علامات تجارية تحت الشركة الأم والتي قد بدأت بدخول العلامة الأولى إلى السوق المصري والتي تحمل اسم Ch & Be في دخول مفاجئ قبل بداية أحداث الجمعة البيضاء، والتي أطلقوا عليها لقب Pink Friday

وأثناء اللقاء الصحفي مع فاروق جبر، المدير التنفيذي لشركة Cherry & berry : قال "يسعدنا أن نعلن عن تغيير علامتنا التجارية إلى CH & Be. والتي هي إحدى العلامات التجارية المملوكة للشركة الأم Cherry & berry

"اسمنا الجديد هو انعكاس التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل تجربة تسوق ممكنة. نريد أن نكون معروفين بالمكان الذي يمكن للنساء العثور فيه على منتجات أنيقة وبأسعار معقولة للعناية بالشعر تجعلهن يشعرن بالثقة والجمال."

وبالحديث عن الوضع الجاري في فلسطين فإنه فأكد على أن علامته التجارية اعلنت ان جزء من أرباحها خلال الربع الرابع من العام سوف تذهب الكامل لدعم أشقائنا في فلسطين موكداً على انحيازه وانحياز شركته التام والكامل لأشقائنا في فلسطين

وأوضح الينا انه العلامة التجارية CH & Be الجديدة تتضمن شعارًا جديدًا وموقعًا إلكترونيًا ووجودًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الشعار الجديد هو تصميم بسيط وأنيق يحمل الأحرف الأولى الجديدة للشركة. تمت إعادة تصميم الموقع الإلكتروني يسهل على العملاء العثور على المنتجات التي يبحثون عنها. كما تم تحديث التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي ليعكس هوية العلامة التجارية الجديدة للشركة.