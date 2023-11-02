مقتل 332 جنديًا من قوات الاحتلال منذ بداية “طوفان الأقصى”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 332 جنديًا في المواجهات، منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى مواصلة التقدم في غزة، حسب الخطط الموضوعة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي، مقتل جندي في إطلاق نار قرب طولكرم شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفى سياق آخر، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهرون حليوة، إنهم فشلوا في أداء مهمتهم، وأقر بمسؤوليته عن الفشل في إعطاء تحذير مسبق قبل وقوع هجوم 7 أكتوبر.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

واعتذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عن تصريحاته الأخير بشأن مسؤولية الأمن العام والاستخبارات عن هجوم 7 أكتوبر، قائلًا: “نقدم الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية، ونعزّز القوات في غزة”.

الفصائل الفلسطينية

وقال نتنياهو في تصريحات له، إنّه لم يتلقَ أي تحذيرات بشأن نية حركة الفصائل الفلسطينية شن هجوم ضد دولة الاحتلال، وحمّل إدارة الاستخبارات فشل توقع عملية الفصائل المباغتة وغير المسبوقة «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر.