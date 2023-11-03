لا زيادة في تعريفة أجرة المواصلات وتكثيف الحملات على المواقف ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدم زيادة تعريفة الأجرة المقررة سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل على الطرق الداخلية، منعًا للاستغلال أو المغالاة وذلك بعد الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، دون المساس بأسعار السولار، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها أكتوبر الماضي، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

وجَّه المحافظ بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

كَّلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، إذْ تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتى 10 جنيهات للتر بنزين 80 وبنزين 92 بــــ11.50 جنيه، و 12.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.