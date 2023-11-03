أهل مصر .. أمل عبدالله : المواجهة على المسرح تنمى القدرات اللغوية والانسانية للاطفال وتساعدهم على المواجهة



أكد أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي أن المواجهة على المسرح تنمى القدرات اللغوية والإنسانية للأطفال، وتساعدهم على المواجهة، والتعبير عما بداخلهم الأمر الذى يبرز ملامح شخصيته. وهنا نضع أيديهم على مفاتيح البداية الرئيسية للانطلاق في هذه الحياة.





جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الختامي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية فى أسبوعه الـ 27، والذي أقيم برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" بمحافظة بورسعيد. وفى حضور لاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للملتقى، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع، ولفيف من الصحفيين الإعلاميين

وأوضح رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي أن مشروع أهل مصر مشروع في قمة الروعة، بعد ما رأينا خلال أكثر من أسبوع أولاد مصر الذين سيحملون الراية فى المستقبل ويصنعون مستقبلها لانهم سيكونوا اصحاب الأرض الذين يتمسكون بها ويحملون لواءها... أطفال مصر من المدن والمحافظات الحدودية حلايب شلاتين والبحر الأحمر أبو رماد وأسوان الوادي الجديد مرسى مطروح هم المهمة الاساسية لبرنامج اهل مصر الذى يرفع شعار يهمنا الإنسان.

واضاف، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" : يهمنا الإنسان شعار رفعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى ركز على الجانب الإنساني وبناء الإنسان المصري، ويسير على الدرب د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة بإداراتها المركزية وجميع العاملين بها، فهولاء الأطفال هم التنمية الحقيقية لمصر ولاهلنا وهم من يحملون الرسالة الرسالة.



عرض مبهر



أكد "عبدالله" أن حفل الختام النهاردة كان في قمة الجمال الابهار والروعة بعد أن كشف لنا عن كل تفاصيل الورش.. وشيء رائع جدا ان ترى الجمال عندما تشاهد اطفال حلايب وشلاتين مع اطفال القاهرة ومرسى مطروح مع شمال سيناء.

كان ختامًا مبهرًا ومفرحًا لزهور أينعت في الحديقة أهل مصر.

وتابع: كان هناك عمل متفرد خلال الورش التى نجحت فى تحقيق الهدف من إنشاىٔها، وكان واضحاً التغيير الذي تم على الاطفال وما طرأ عليهم وما تعلموه من مبادىٔ وسلوكيات ومواهب جديدة.



واوضح ان الجميل في الموضوع بالفعل هو التطور من الادارة ومن المشرفين وبالفعل كافة العاملين بهذا القطاع الخاص بأهل مصر هم خلية نحل.

ودعا رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي جميع محافظي المحافظات المستضيفة إلى توفير وقت قليل لاستقبال اطفال وشباب وفتيات أهل مصر، كما حدث من محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، عندما استقبالهم واجتمع بالأولاد وتحدث معهم عن نصر اكتوبر ومشاريعنا القومية.

فهذه اللقاءات فرصة لا تتكرر لهؤلاء القادمين من حلايب أو شلاتين أو أبو رماد أو من مرسى مطروح وغيرها من الاماكن، حتى نستطيع أن نُظهر للاطفال القيمة والقامة والقدوة التي يحتذى بها.

ونصح بتلاشى أي سلبية ونتعلم منها فى الاسابيع المقبلة ونعمل على الايجابيات التى تدفعنا الى الامام.



وتمنى أن يستمر هذا المشروع مع زيادة الأعداد، وبعث برسالة للشباب الصغير قاىٔلًا ذاكر واتعلم واجتهد وشارك في كل الانشطة واقرأ واعرف تاريخ بلدك وحافظ عليها.

أهل مصر

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.





