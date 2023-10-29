أهل مصر.. لاميس الشرنوبى وأمل عبد الله يتفقدان الورش الفنية والحرفية بقصر ثقافة بورسعيد



أهل مصر .. فى إطار فعاليات الأسبوع الـ27 لأطفال المحافظات الحدودية، فى ثانى أيامه ضمن مشروع أهل مصر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والمنعقد في محافظة بورسعيد الباسلة، تفقدت لاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد، وأمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، مساء اليوم، الورش الثقافية والفنية والحرفية والإبداعية بقصر ثقافة بورسعيد.

جاء ذلك فى حضور المخرج المسرحي أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام.



وشاهد وكلاء الوزارة استكمال فعاليات الورش الثقافية والفنية والحرفية والإبداعية.

وتفاعلت لاميس الشرنوبى مع الاطفال المشاركين فى الورش،

والقت نظرة على كيفية تعليم الشنط بالشبك التى تقدمها نجلاء شحاته، وكيف استفاد منها الأطفال ، مقدمة بعض النصاىٔح والإرشادات للاطفال ، وأشادت بطريقة عمل الشنط باكثر من شكل وبنقوش وألوان جميلة بدأ الاطفال فى الورش تعلُمها، كما تفقدت ورشة تعليم الشنط بالخرز التى تقدمها منى عبد الوهاب.

ورشة تعليم الأركت الخشبي

وشاهدت لاميس الشرنوبى المشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد، وأمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ورشة تعليم الأركت الخشبي، التى يقدمها حسنى إبراهيم الذي كشف عن تغيير مفهوم الاركت، ففي المرات السابقة كان يصنع حروفًا أو اسماء ولكن هذه المرة يصنعون تبلوهات جميلة وهذا يفيد الطفل، فيصنع براويز، مشيراً إلى أن هناك مركب يتم صناعتها من الخشب الاركيت وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر العظيم.

ورشة تعليم المصنوعات الجلدية

أما ورش الحرف اليدوية والتراثية فواصلت ورشة تعليم المصنوعات الجلدية أعمالها والتى تقدمها إيمان مجدى، حيث كشفت عن انها بدأت فى تعليم الأطفال فى بداية الامر كيفية التفريق بين انواع الجلد وذلك عبر الماء او النار، بالاضافة الى كيفية استخدام الادوات اللازمة لصناعة الشنط والمحافظ الجلدية.



وواصلت ورشة إعادة تدوير خامات البيئة اعمالها وتقدمها نجوى عبد العزيز، وورشة الخيامية من تقديم عماد عاشور.

كما شهد قصر ثقافة بورسعيد مساءً اليوم استكمال فعاليات الورش الثقافية والفنية والإبداعية، منها ورشة تعليمية لكتابة السيناريو يقدمها الكاتب وليد كمال.

وورشة تعليمية لكتابة وإلقاء الشعر يقدمها الشاعر محمود الحلواني

وورشة الموسيقى التى قدم فيها الفنان ماهر کمال، مقطوعات عظيمة عن مصر.



ثم ورشة تصوير بالموبيل والفوتوشوب. ويقدمها د. محمد إسماعيل، أحمد فتحى.



وتواصل ورشة مسرح بشرى تحت عنوان "اعرف بلدك"، للمخرج محمد الدسوقى اعمالها ، ورشة مسرح العرائس والأراجوز للفنان ناصر عبد التواب .





مشروع أهل مصر

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.