بث مباشر شاهد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة بيراميدز و سيراميكا كليوباترا مساء اليوم، ضمن منافسات سادس جولات بطولة الدوري الممتاز.





يهدف بيراميدز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية بالدوري بعد تعادله في أولى الجولات أمام الزمالك.



يأتي بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مودرنت فيوتشر صاحب المركز الثاني.





تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا:



حارس المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبدالله السعيد - محمد حمدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

توقيت مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري:

تبدأ مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.