الساحر محمد جادو في عرض خاص بالجامعة البريطانية

شهدت الجامعة البريطانية، عرضاً خاصاً للاعبى كمال الأجسام المحترفين وسط حضور العديد من المهتمين بذلك، كما ظهر أيضاً لاعب خفة اليد محمد جادو خلال العرض.



استعرض جادو، مهاراته خلال العرض، حيث استطاع أن يعرف ما بداخل عقل لاعب جمال الأجسام "يوسف إدريس"، موضحاً يوسف أنا ما رآه لم يره من قبل وأنه استمتع بهذه التجربة مع الساحر جادو، حيث ظهر هذا الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.

وأكد محمد جادو بعد العرض، أن ما يقوم به مبنى على العديد من الأغراض، كلغة الجسد، علم النفس، الخداع البصرى وخفة اليد أيضاً مجتمعين كلهم ليعطوا لنا مصطلح الخداع، وأن أى شخص يمكنه ممارسة هذا المجال والتدريب عليه ليصبح متمكناً فى أداء الخدع.

يذكر أن العرض الخاص الذي أُقيم في الجامعة البريطانية، تضمن فقراتٍ متنوعة للاعبي كمال الأجسام المحترفين، فضلا عن عرض خفة اليد الخاص بالساحر محمد جادو، حيث تفاعل الجمهور بشغف وإعجاب كبير بمهاراته الفائقة وقدرته على قراءة أفكار الآخرين.

وانتشر الفيديو الخاص بعرض جادو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بموهبة ومهارة جادو الاستثنائية.