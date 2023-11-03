رئيس كولومبيا يؤكد جهود الدولة لإنقاذ والد لاعب ليفربول المخطوف

أكد جوستافو بيترو رئيس كولومبيا، جهود الدولة من اجل إنقاذوالد لاعب ليفربول الحالي لويس دياز، المخطوف من قبل جيش التحرير الوطني المتمرد.

رئيس كولومبيا يؤكد جهوده لإنقاذ والد دياز

وقال رئيس كولومبيا في تصريحات له: " “كل القوات تعمل من أجل محاولة إنقاذ والد اللاعب”.

وأضاف رئيس كولومبيا: “ المحاولات مستمرة والمدعي العام أشار إلى إمكانية نقله من قبل الخاطفين إلى فينزويلا”.

يذكر أن أصدر جيش التحرير الوطني بكولومبيا، والمسئول عن خطف والد لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، بيانًا ردًا على الحكومة الكولومبية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح والد اللاعب قريباً.

وكشفت الحكومة الكولومبية أمس، الخميس، أن خاطفى لويس مانويل ينتمون لجماعة جيش التحرير الوطنى المتمردة، وأدلى ممثل عن جيش التحرير الوطني ببيان زعم فيه أن إطلاق سراح والد دياز أصبح وشيكًا.

وفى مقطع الفيديو، قال عضو جيش التحرير الوطني، خوان كارلوس كويلار، إنه سيتم إطلاق سراح لويس مانويل "فى أقرب وقت ممكن"، وهو تطور مهم فى القضية.