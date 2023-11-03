«المدغة» أنيسة العجائز فى جلسات الحكي!

تبغ زهيد الثمن

مع انتهاء الأعمال المنزلية في البيوت بقري الصعيد وتجمع النسوة في جلسات الحكي والسمر، تحضر المدغة أو "المضغة" كمكون رئيسي في تلك الجلسات النسوية التي تتبادل فيها الجدات والأمهات الخبرات والنصائح وتروي فيها الحكايات والعبر.

علبًا عتيقة من الصاج أو الصفيح هي في الأصل فوارغ لمستحضرات تجميل أو أدوية تفتح بحرص شديد وتلتقط منها كمية قليلة من مسحوق غامق اللون إلى الفم مباشرة.

«المدغة» أو «المضغة» هي نوعًا من التبغ الشعبي الرخيص الثمن والذي مازال منتشرًا في قري محافظات بين كبار السن من الرجال والنساء.

تُباع المدغة في أكياس من البلاستيك في متاجر البقالة في القري ويتراوح سعر العبوة ما بين 7 إلى 10 حنيهات ، مما يجعله النوع الأقل تكلفة بين أنواع التبغ المختلفة من السجائر والمعسل.

يستخدم السيدات والرجال المدغة كمصدر للنيكوتين يوميًا حسب الحاجة، وتعتقد المسنات أن المدغة تعالج الصداع وتسكن الآم الأسنان واللثة، وتوجد عدة طرق لاستخدام المدغة والاستفادة من تأثير النيكوتين بها ومنها تدليك اللثة والأسنان أو وضعها تحت اللسان، أو بين الشفة واللسان، بالطريقة المستخدمة في تناول نبات القات في اليمن، ويتم التخلص منها بعد ذلك.

ولا تباع المدغة جاهزة للاستخدام كنوع من المكيفات الشعبية في البقالات الصغيرة في القري، حيث يوجد داخل العبوات الصغيرة مكونين هما ورق التبغ الأسمر اللون، وقطعة من حجر الملح أو يسمي بالعطرونة أو المطرونة حسب النطق في كل منطقة، وقبل الاستخدام تقوم السيدات بطحن مكونات العبوة في أداة مخصصة لذلك تسمي المصحن وهي تشبه «الهون» المستخدم في المطابخ في بيوت الصعيد، ويختلف المصحن كونه مصنوع من الخشب وهي الأداة الأساسية لصحن المدغة ومزج مكوناتها معًا قبل استخدامها.

ورغم أن إقدام النساء على تناول التبغ كنوع من المكيفات يعتبر مكروهًا في الصعيد وخاصة السجائر والمعسل، إلا أن خصوصية «المدغة» وطريقة استخدامها جعلتها تستمر كنوع من تناول المكيفات بطريقة محافظة تتسق مع العادات والتقاليد وخاصة أن تناولها يكون في جلسات منزلية مغلقة، وكغيرها من أنواع التبغ تحتوي المدغة على نسبة من النيكوتين تؤدي إلى الإدمان كسائر أنواع التبغ الأخرى.

الفئات العمرية التي تستخدم ذلك التبغ الشعبي تبدأ من 30 سنة إلى ما فوق وهو أكثر شيوعًا بين النساء، وبدأ في الفترة الأخيرة بعد زيادة أسعار التبغ يجذب فئات عمرية صغيرة كمصدر غير مكلف للنيكوتين، وتعتبر محافظة أسوان بمحافظات جنوب الصعيد وقراها هي الأكثر استخدامًا لذلك النوع من التبغ، ومن بعدها محافظتي قنا والأقصر.

ويزرع النبات المستخدم في المدغة في دول أسيا ومنها الهند والصين وكان أشهر مصنعيه في مصر الثري الأرميني أرتين سيركجيان، والد زوج لوسي أرتين سيدة الأعمال صاحبة الأزمة الشهيرة التي أطاحت بالمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.