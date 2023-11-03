الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر شاهد مباراة اتحاد جدة والشباب في قمة الدوري السعودي دون تقطيع

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يترقب عشاق الكرة السعودية مشاهدة مباراة اتحاد جدة و الشباب في قمة الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي، على  استاد الملك فهد الدولي.

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موعد مباراة اتحاد جدة والشباب في قمة الدوري السعودي

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بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الشباب بالدوري السعودي

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بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة لمباراة الفيحاء بكأس خادم الحرمين

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تشكيل اتحاد جدة السعودي الرسمي أمام القوة الجوية بدوري أبطال آسيا

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بنزيما يقود الهجوم.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمباراة الحزم في الدوري السعودي

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سبب غياب بنزيما عن مباراة اتحاد جدة أمام القوة العراقي



يسعى اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيما للفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل تعويض التعثر الأخير في مسابقة الدوري بعد التعادل مع الحزم في الجولة الماضية بهدفين لكلاهما بث مباشر شاهد مباراة.

فيما يأمل الشباب بقيادة مدربه الجديد إيجور بيسكان في استعادة الاتزان في مسابقة الدوري السعودي بعد خسارته الأخيرة أمام أبها بهدفين لهدف، ولم ينجح الفريق خلال 11 مباراة ماضية بالدوري تحقيق الفوز سوى في 3 مباريات، وتلقي الخسارة في خمس مواجهات، والتعادل في 3 آخرين تحت قيادة مدربه السابق كايرز الذي تمت إقالته خلال الفترة الماضية.
 

عاد الشباب بقيادة بيسكان  لنغمة الانتصارات بعد تحقيق الفوز على الفتح بهدفين لهدف في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يأتي اتحاد جدة المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة، وتلقي الهزيمة في مواجهتين، فيما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مثلهم والخسارة في خمس.
 

توقيت مباراة اتحاد جدة والشباب:


تنطلق مباراة اتحاد جدة والشباب في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.
 

شاهد بث مباشر مباراة اتحاد جدة والشباب بالدوري السعودي دون تقطيع الأن


 

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