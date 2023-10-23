تشكيل اتحاد جدة السعودي الرسمي أمام القوة الجوية بدوري أبطال آسيا

يتقابل فريقا اتحاد جدة السعودي والقوة الجوية العراقي، بعد قليل، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام القوة الجوية



في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود، عمر هوساوي، لويز فيليبي.

في خط الوسط: مداالله العليان، صالح العمري ، نجولو كانتي، الناشري.

في الهجوم: رومارينيو، جواو فيليبي جوتا، عبد الرزاق حمدالله

موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

وتقرر انطلاق صافرى أحداث مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والقوة الجوية بدوري أبطال أسيا

وتذاع عبر قنوات beIN AFC وتذاع مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات... بث مباشر لدوري أبطال أسيا

ترتيب اتحاد جدة والقوة الجوية في المجموعة

يقع فريق القوة الجوية في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقي ه اتحاد جدة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وتسجيل 3 أهداف والحفاظ على نظافة شباكه.