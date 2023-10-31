الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة لمباراة الفيحاء بكأس خادم الحرمين

بنزيما
بنزيما

كشف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل العميد لمباراة الفيحاء، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمعها ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16 من البطولة، والمقرر لها على ملعب الملك فهد الدولي.
 

txt

تشكيل الأهلي جدة المتوقع لمباراة أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

txt

موعد مباراة الأهلي وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

txt

كأس خادم الحرمين الشريفين.. تعادل إيجابي بين الخليج وضمك في الوقت الأصلي


وتأهل الاتحاد إلى دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الانتصار على الخلود بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

فيما صعد الفيحاء إلى دور الـ16 من بطولة كأس الحرمين بعد الانتصار على الرياض بهدفين لهدف في دور الـ32 من البطولة.
 

تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء:


في حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.
في خط الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، لويز فيليبي، زكريا هوساوي.
في خط الوسط: نجولو كانتي، سلطان الفرحان، فيصل الغامدي.
في خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله، كريم بنزيما، رمارينيو.
 

مواد متعلقة

تشكيل الأهلي جدة المتوقع لمباراة أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة الأهلي وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس خادم الحرمين الشريفين.. تعادل إيجابي بين الخليج وضمك في الوقت الأصلي

موعد مباراة الهلال والحزم اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

مباريات دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين.. النصر أمام الاتفاق.. والهلال يواجه الحزم

الخليج والعدالة.. موعد المباراة بكأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

تشكيل الفتح المتوقع أمام الأخدود بكأس خادم الحرمين

جدول مواعيد مباريات اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

الجريدة الورقية