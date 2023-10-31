بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة لمباراة الفيحاء بكأس خادم الحرمين

كشف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل العميد لمباراة الفيحاء، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمعها ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16 من البطولة، والمقرر لها على ملعب الملك فهد الدولي.





وتأهل الاتحاد إلى دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الانتصار على الخلود بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.



فيما صعد الفيحاء إلى دور الـ16 من بطولة كأس الحرمين بعد الانتصار على الرياض بهدفين لهدف في دور الـ32 من البطولة.



تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء:



في حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، لويز فيليبي، زكريا هوساوي.

في خط الوسط: نجولو كانتي، سلطان الفرحان، فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله، كريم بنزيما، رمارينيو.

