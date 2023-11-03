وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس على مواقفه العظيمة في حماية أمننا القومي

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة نائبًا عن محافظ البحر الأحمر، والشيخ هاني عنتر السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وعدد من قيادات الدعوة وأئمة أوقاف البحر الأحمر.



وفي كلمته وجَّه جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مواقفه المشرفة وطنيًّا وإنسانيًّا وعلى حماية أمننا القومي لأن التحديات ضخمة جدًا، وقد قيض الله هذا الرجل العظيم ليقول بوضوح بأن سيناء خط أحمر، وأنها لن تكون وطنًا بديلًا لأحد، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية .



و أكد وزير الأوقاف أنه قد تم إصدار بيان مشترك وقَّع عليه كبار علماء دولة فلسطين مفتي القدس، ووزير الشئون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين، وجميع القيادات الدينية بالإجماع، مؤكدين رفضهم التام لقضية التهجير، مشيدًا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه البطولي والوطني والشجاع في رفضه لتهجير أهالي قطاع غزة، والحفاظ على القضية الفلسطينية.



وأشاد وزير الأوقاف بما يتم الآن من الجانب المصري من إقامة مستشفى ميداني وتواجد مكثف للأطباء المصريين، حيث يقومون بتقديم العلاج للمصابين وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة ، كما يتم تقديم المساعدات الإنسانية من الجانب المصري ، و قامت وزارة الأوقاف بفضل الله بإرسال قافلتين الأولى بها 200 طن سلع ومواد غذائية، مقدمة من وزارة الأوقاف لأشقائنا في غزة، والثانية عبارة عن 50 طنًّا من اللحوم، فالموقف المصري موقف مشرف وعظيم، وكل المؤسسات المصرية تؤكد على رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقود الدبلوماسية المصرية جهودًا عظيمة لمحاولة وقف إطلاق النار.

وزير الأوقاف



كما أكد وزير الأوقاف على أهمية إتقان العمل ومضاعفة الجهد في هذه المرحلة الصعبة في جميع جوانب حياتنا ، فلكل منا دوره للنهوض بمصرنا العزيزة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا"، فالأمر بالغرس في هذا الوقت إنما هو زيادة تأكيد على شرف الغرس والإحياء وعمارة الكون، فإذا أردت أن تخدم دينك ووطنك فأخلص عملك وضاعف الجهد في كل المجالات، وأن تُري الآخرين كريم الأخلاق في سلوكك، مؤكدًا من مدينة الغردقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية بالعالم على حسن معاملة السائحين، وأن معاملتهم المعاملة الكريمة هي خدمة لدينك ووطنك.



وفي ختام اللقاء كرَّم وزير الأوقاف الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف البحر الأحمر وهم:



1- الشيخ رضا مسعود عبد الغني حسن عكاشة - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

2- آمال محمد عثمان أحمد - مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

3. الواعظة سالي عادل محمد صالح - واعظة معتمدة - (خمسة آلاف جنيه و شهادة تقدير).

4. طاهر علي محمد عمر - عامل مسجد - (خمسة آلاف جنيه و شهادة تقدير).



كما سلم شهادات الاعتماد وضمان الجودة في المجال الدعوي لمسئولي ومجالس إدارات أحد عشر مسجدًا بمحافظة البحر الأحمر ، هي :

1- مسجد الميناء الكبير بالغردقة

2- مسجد أبو بكر الصديق برأس غارب

3- مسجد المركز الإسلامي بسفاجا

4- مسجد الشيخ خليفة بن زايد بالغردقة

5- مسجد التواب بالغردقة

6- مسجد حمزة بن عبد المطلب برأس غارب

7- مسجد التوبة الجديد بحلايب

8- مسجد الإخلاص بحلايب

9- مسجد الرحمن الرحيم بالغردقة

10- مسجد فاطمة الزهراء بالغردقة

