منتخب مصر للناشئات يستعد لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم بمعسكر مغلق

يدخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.



ويلتقي منتخب مصر للناشئات أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.



قائمة منتخب مصر للناشئات

واختار الجهاز الفني لـ منتخب مصر للناشئات قائمة لاعبات تضم كل من:

عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.