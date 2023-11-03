كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح مع ليفربول و ينفي شائعات رحيله

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، استمرار النجم المصري محمد صلاح، مع الفريق الأول للريدز، نافيًا كل ما يتردد عن شائعات رحيله إلى الدوري السعودي.

كلوب يتحدث عن محمد صلاح:

قال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ولوتون تاون: “محمد صلاح معنا لم أفكر في الأمر للحظة، هو معنا ويلعب بشكل جيد للغاية، بإمكان الجميع رؤية استمتاعه مع الفريق، هو في حالة جيدة في الملعب، والكل يستطيع رؤية ذلك، بل وأفضل خارجه كذلك”.

شائعات رحيل محمد صلاح عن ليفربول:

انتشرت في الآونة الأخيرة، خصوصًا الأيام القليلة الماضية، أنباء على الساحة الرياضة تشيع بأن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول منتقلًا إلي الدوري السعودي.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون:

من المقرر أن يواجه ليفريول نظيره لوتون تاون، الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تبدأ مباراة ليفربول ولوتون تاون الأحد المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.