بعد ارتفاع أسعار البنزين.. للسائقين: احذرعقوبة المغالاة في الأجرة

كام الأجرة؟ سؤال يتردد في أذهان المواطنين منذ الصباح وذلك بعد إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، عن قراراه الذي نُشر أمس الخميس، برفع أسعار البنزين فئات 80، 92، 95، وهو الأمر الذي يتبعه حتمًا رفع تعريفة الركوب في المواصلات العامة بمحافظات الجمهورية كافة.

وغالبًا ما تشهد تلك الأوقات بعد رفع أسعار البنزين، مشادات لا تنتهي بين السائقين والمواطنين بسبب رفع تعريفة الركوب، إذ يستغل البعض الفرصة للمغالاة في الأجرة ورفعها بشكل مبالغ فيه على المواطنين، وعدم الالتزام بالأسعار التي تحددها المحافظات، غير مكترثين بالعقوبات التي من الممكن أن تقع عليهم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة القانونية التي تقع على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب.

عقوبة مخالفة تعريفة الركوب

لم يغفل قانون المرور، استغلال وتلاعب بعض السائقين بأجرة المواصلات العامة، إذ وضع عقوبة لكل من تسول له نفسه المغالاة على المواطنين واستغلالهم.

وتبدأ عقوبة المخالفين والمستغلين بغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، وتنتهي العقوبات بسحب رخصة السيارة.

أسعار البنزين الجديدة

بنزين 80: قبل الزيادة 8.75 جنيه، بعد الزيادة 10 جنيهات.

بنزين 92: قبل الزيادة 10.25 جنيه، بعد الزيادة 11.5 جنيه.

بنزين 95: قبل الزيادة 11.5 جنيه، بعد الزيادة 12.5 جنيه.