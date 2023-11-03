بالتزامن مع ارتفاع البنزين.. انخفاض أسعار الفاكهة في سوق العبور

تشهد الفاكهة اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار في سوق العبور، وذلك بالتزامن مع الساعات الاولى من ارتفاع البنزين، والذي بدأ تطبيقه بداية من الساعة الثامنة صباحًا.

وتعد الخضراوات والفاكهة من السلع المتأثرة بارتفاع أسعار البنزين إذ يعد النقل من أكثر العوامل المتحكمة في أسعار المنتجات التي يحتاجها المواطنين في حياتهم اليومية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

كيلو البرتقال البلدي:- من 4.5 لـ 6.5 جنيها.

كيلو البرتقال السكري:- من 5 لـ 7 جنيهات.

كيلو البرتقال أبو سرة:- من 5.5 لـ 9.5 جنيها.

كيلو الليمون البلدي: من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو العنب المستورد (أصفر، أسود):- 35 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر:- من 10 لـ 15 جنيهًا.

كيلو تفاح سوري لبناني: من 18 لـ 28 جنيهًا.

كيلو بلح زغلول:- من 13 لـ 17 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 10 لـ 12 جنيهًا.

كيلو بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو بلح بارحي:- من 45 لـ 55 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 8 لـ 15 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو جوافة:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو رمان:- من 8 لـ 16 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى ثلاجة:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

كيلو كاكا:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: 13 جنيهًا.

كيلو حرنكش: 15 جنيهًا.

كيلو كيوي: 30 جنيهًا.

كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو موز صعيدي: من 7 لـ 11 جنيهًا.