الوفد ترصد محطات الوقود وتطبيق أسعار البنزين الجديدة

أجرت بوابة الوفد الإلكترونية جولة تفقدية لمحطات البنزين للتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة لوقود البنزين التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة 3 نوفمبر، على أن يتم تطبيقها في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة.

وبالمرور على بعض محطات البنزين في مختلف الأماكن بعد مرور الساعة الثامنة صباحًا، تبين التزام المحطات بالأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة البترول.

محطات الوقود وتطبيق أسعار البنزين الجديدة

وأكد أحد العاملين في محطات البنزين للوفد بأن إقبال المواطنين والسائقين على محطات الوقود صباح اليوم الجمعة كان ضعيفًا جدًا بعد ارتفاع الأسعار.



جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، أوصت بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتي:

أسعار البنزين الجديدة:

10 جنيهات للتر البنزين 80 و11.50 جنيه للتر البنزين 92 و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

- وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلية، وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلية كانت فى مايو 2023.

