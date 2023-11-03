الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طائرات الاحتلال تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

طائرات الاحتلال تقصف
طائرات الاحتلال تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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المنظومة الصحية في قطاع غزة

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

مستشفى الصداقة التركي

كما توقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

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