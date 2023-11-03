لماذا تمثل غزة مشكلة دائمة لدولة الاحتلال (شاهد)

قال عبد القادر ياسين، المؤرخ والكاتب الفلسطيني، إنَّ قطاع غزة هو الجزء الوحيد المتبقي من الأرض المحتلة ويحمل اسم فلسطين، كما ظهرت في غزة حركة فتح للمقاومة والتي لم تظهر في الضفة، كما أنه ليس مصادفة ظهور فصائل أخرى للمقاومة بالقطاع ما يؤكد أن الحاضنة الوطنية المصرية في زمن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أثرت إلى حد بعيد في نشأة المقاومة بالقطاع.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف “ياسين” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على “الفضائية المصرية” اليوم الجمعة، أنَّه بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 28 فبراير عام 1955، والذي استشهد خلاله 39 جندياً مصرياً وفلسطينياً وسودانياً، اندلعت انتفاضة عارمة في الأيام الثلاثة التالية لهذا العدوان.

مشروع سيناء لتوطين اللاجئين

وتابع المؤرخ الفلسطيني، أنه أُسْقِط مشروع سيناء لتوطين اللاجئين، حينها، بسبب الانتفاضة التي أعقبت قتل العدو لجنودنا في غزة، فيما قطع “ناصر” الأمل في التعاون مع الولايات المتحدة، وليلة العدوان التقى السفير الأمريكي الجديد في المنطقة، ليخبره: “بُحَّ صوتي في طلب أسلحة من أمريكا.. ولا تُرسل”، ليتلقى بعد هذا اللقاء خبر المجزرة الإسرائيلية ويف الشهر التالي حضر مؤتمر «باندونج» ليطلب من رئيس وزراء الصين وقتها إرسال أسلحة لمصر، ليتوسط السياسي الصيني لناصر لدى روسيا لإرسال أسلحة لمصر.