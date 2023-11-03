سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-11-2023

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-11-2023، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 98.87 جنيه للشراء، و99.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري سجل 99.68 جنيه للشراء، و100.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

99.68 جنيه للشراء.

100.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

98.87 جنيه للشراء.

99.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

99.45 جنيه للشراء.

99.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.53 جنيه للشراء.

100.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

100.17 جنيه للبيع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.67 بالمئة إلى 106.16 وانخفض بنحو 0.8 بالمئة عن أعلى مستوى بلغه الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0598 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وصعد الين من أدنى مستوياته في عام إلى 150.38 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2173 دولار وانخفض إلى 87.14 مقابل اليورو تحسبا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي قفز 0.9 بالمئة الأربعاء، و0.6 بالمئة أخرى الخميس، ليلامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6439 دولار.

قرر البنك المركزي المصري،أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة في سابع اجتماع للجنة السياسات النقدية فى 2023.

قرار تثبيت الفائدة جاء متوافق مع توقعات بنوك الاستثمار اللي توقعت تثبيت أسعار الفائدة فى إطار خطط مواجهة التضخم اللي بيواصل ارتفاعاته في الشهور الأخيرة وسجل ما يزيد على الـ 40% وهي أعلى نسبة للتضخم فى مصر.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.