باحث سياسي: عملية طوفان الأقصى كسرت هيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

قال الدكتور شفيق التلولي الباحث السياسي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعاني من أزمة في نظامها السياسي ليست وليدة اللحظة أو السابع من أكتوبر، لكنها أزمة عميقة يزيد عمرها عن 6 أعوام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن هذه الأزمة سببها بالدرجة الأساسية الأزمة الشخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقضايا الفساد التي كانت تلاحقه بالإضافة إلى أسباب أخرى موضوعية.

دولة الاحتلال

وتابع: “هذه الازمة جعلت نتنياهو يراوغ، إذ إنه شخص مراوغ بطبيعته ويريد أن يحقق ما يتمناه بأن يصبح ملكا لإسرائيل، حيث بقى في منصبه نحو 15 أو 16 عاما، وهذا رقم قياسي لم يحدث من قبل في دولة الاحتلال”.

عملية طوفان الأقصى

ونوه إلى أن هذه الازمة تتجلى اليوم بشكل أكبر وأكثر وضوحا بعد المتغير الكبير الذي حدث في السابع من أكتوبر، إذ ان عملية طوفان الأقصى كسرت هيبة الاحتلال والجيش الذي يدعي الاحتلال أنه رابع أقوى جيش في العالم، وهو ما أعاد الازمات الإسرائيلية إلى السطح.



