البحرين تعلن عودة سفيرها من تل أبيب ومغادرة سفير دولة الاحتلال

ممكلة البحرين تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث العالمي جوجل بعد إعلانها عودة سفيرها في تل أبيب إلى المملكة، بجانب مغادرة سفير دولة الاحتلال “اسرائيل” من أراضيها.

فيما أعلن مركز الاتصال الوطني البحريني، أن سفير البحرين في تل أبيب قد عاد إلى المملكة منذ فترة، وأن سفير اسرائيل لدى المنامة قد غادر أيضاً منذ فترة، موضحًا أن الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب قد توقف منذ عدة أسابيع، مؤكدًا أن نهج مملكة البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية"، وذلك وفق لما نقلت وكالة أنباء البحرين.

وأشار المركز إلى أن أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب أن تتركز على التالي:

حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي.

العمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة .

العمل على إيجاد أفق سياسية واضحة للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

ومن جانبه قال مجلس النواب البحريني في بيان له إن قراراتهم تأتي تأكيدا لموقف البحرين التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي أعلنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جميع المؤتمرات والمناسبات، موضحًا أن استمرار الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من الإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وجميع المناطق الفلسطينية .