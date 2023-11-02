الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الجمعة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الجمعة 3 نوفمبر 2023، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما في الليل، فسيكون الطقس لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ما في الليل، فسيكون الطقس لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وستظهر شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا، تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما تتوقع الأرصاد الجوية فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة على مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون رعدية أحيانًا.

وسيكون البحر المتوسط خفيفًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 0.5 إلى 1.25 متر، باتجاه رياح جنوبية غربية، فيما سيكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الأمواج بين 1 لـ 1.75 متر، باتجاه رياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 22.

الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 19.

مطروح: العظمى 27، الصغرى 19.

السلوم: العظمى 30، الصغرى 18.

أبو سمبل: العظمى 35، الصغرى 24.

الوادي الجديد: العظمى 33، الصغرى 20.

الأقصر: العظمى 34، الصغرى 24.