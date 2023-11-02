عاجل
د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطوق غزة بالكامل ويُعلن مرحلة جديدة أبوعبيدة يُطلق تصريحات نارية ويكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي د. وجدي زين الدين: الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه أحداث فلسطين
الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الجمعة

الطقس
الطقس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الجمعة 3 نوفمبر 2023، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

أما في الليل، فسيكون الطقس لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ما في الليل، فسيكون الطقس لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

txt

أجواء خريفية متقلبة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

وستظهر شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا، تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.
كما تتوقع الأرصاد الجوية فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة على مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون رعدية أحيانًا.

وسيكون البحر المتوسط خفيفًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 0.5 إلى 1.25 متر، باتجاه رياح جنوبية غربية، فيما سيكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الأمواج بين 1 لـ 1.75 متر، باتجاه رياح شمالية غربية.

txt

حالة الطقس| تحذيرات الأرصاد حتى الثلاثاء المقبل


درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 22.
الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 19.
مطروح: العظمى 27، الصغرى 19.
السلوم: العظمى 30، الصغرى 18.
أبو سمبل: العظمى 35، الصغرى 24.
الوادي الجديد: العظمى 33، الصغرى 20.
الأقصر: العظمى 34، الصغرى 24.

مواد متعلقة

موعد مواجهتي نهائي الدوري الأفريقي بين صن داونز والوداد

أجواء خريفية متقلبة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

حالة الطقس| خريطة سقوط الأمطار في مصر

الجريدة الورقية