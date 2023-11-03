هدوء بمواقف السرفيس ومحطات الوقود فى الدقهلية

سادت حالة من الهدوء اليوم الجمعة داخل مواقف السيارات بمراكز محافظة الدقهلية وذلك تزامنا مع الزيادة الجديدة فى اسعار البنزين.

وأكد السائقون في مواقف المحافظة التزامهم بالتعريفة الرسمية المحددة سلفا .

وشدد الدكتور ايمن مختارمحافظ الدقهلية على إلغاء الصفة الترخيصية لأية سيارة أجرة "سرفيس" داخل المدينة لا تلتزم بخط السير المحدد لها، أو تقوم بتقسيمه وتحويلها للعمل بخطوط خارج المدينة.

ونبه مخنارعلى رؤساء المراكز والمدن ضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة ومتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة سلفا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والإدارة العامة للمرور والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين ومعاقبة المخالفين بكل الحسم والحزم حرصا على صالح المواطنين.

وأضاف محافظ الدقهلية أن غرفة العمليات والأزمات تعمل على مدار الساعة لمدة 48 ساعة على الأقل وحتى الاطمئنان على سير حركة المرور فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأكد أن المحافظة اتخذت كل التدابير لمواجهة أى طوارئ أو أزمات لتلبية احتياجات المواطنين فى التنقل داخل وبين المدن.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم للتأكد من عدم رفع السائقين للاجرة المقررة وإلتزامهم بتعريفة الركوب المحددة والتعامل الفوري مع المخالفين لذلك، وتطبيق القانون بقوة وحسم.

و كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بشن الحملات التموينية المفاجئة على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بأنواعه على مدار اليوم ومتابعه إلتزامها بالأسعار المقررة .