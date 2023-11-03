عاجل
الوفد ترصد محطات الوقود وتطبيق أسعار البنزين الجديدة
الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

افتتاح 18 مسجدًا جديدًا بعدد من المحافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الاوقاف، افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023م، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  ( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(201) مليون جنيه.
 


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف الفيوم:
1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس 
2. مسجد المنشية – بندر الفيوم
3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق 
4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا

مديرية أوقاف أسوان: 
5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو
6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي 
7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو

مديرية أوقاف البحيرة:
8. مسجد عادل صالح  -  قرية قميحة – ايتاي البارود
9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
11. مسجد طلمبات تروجى -  سيدي غازي -  كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا:
12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي
13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط

مديرية أوقاف الجيزة:
14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر

مديرية أوقاف سوهاج:
15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة

مديرية أوقاف القليوبية:
16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور

مديرية أوقاف الإسكندرية:
17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة: 
1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية
 

 

مواد متعلقة

كارثة طبية في غزة.. فواد عودة يتحدث عن الوضع الصحي والانساني في فلسطين

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أدعية الصباح مكتوبة رددها لعل قلبك يطمئن

تفاصيل ذبح نقاش فى عزبة النخل أشقاء القتيل: "هناخد حق أخونا بالقانون"
الجريدة الورقية