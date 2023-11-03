افتتاح 18 مسجدًا جديدًا بعدد من المحافظات

أعلنت وزارة الاوقاف، افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023م، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(201) مليون جنيه.





أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف الفيوم:

1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس

2. مسجد المنشية – بندر الفيوم

3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق

4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا



مديرية أوقاف أسوان:

5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو

6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي

7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو



مديرية أوقاف البحيرة:

8. مسجد عادل صالح - قرية قميحة – ايتاي البارود

9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

11. مسجد طلمبات تروجى - سيدي غازي - كفر الدوار



مديرية أوقاف المنيا:

12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي

13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط



مديرية أوقاف الجيزة:

14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر



مديرية أوقاف سوهاج:

15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة



مديرية أوقاف القليوبية:

16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور



مديرية أوقاف الإسكندرية:

17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة:

1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية

