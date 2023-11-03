افتتاح 18 مسجدًا جديدًا بعدد من المحافظات
أعلنت وزارة الاوقاف، افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023م، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(201) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم:
1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس
2. مسجد المنشية – بندر الفيوم
3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق
4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا
مديرية أوقاف أسوان:
5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو
6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي
7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو
مديرية أوقاف البحيرة:
8. مسجد عادل صالح - قرية قميحة – ايتاي البارود
9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
11. مسجد طلمبات تروجى - سيدي غازي - كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا:
12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي
13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط
مديرية أوقاف الجيزة:
14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر
مديرية أوقاف سوهاج:
15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة
مديرية أوقاف القليوبية:
16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور
مديرية أوقاف الإسكندرية:
17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة:
1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية