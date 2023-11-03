حنان أبوالضياء تكتب: الصهيونية السينمائية من الحذر إلى الوقاحة

السينما الإسرائيلية الآلة الإعلامية الأكثر كذباً وفتكاً (4)

مارلون براندو: «هوليوود يديرها اليهود»

تشارلز ليندبيرج: «الخطر الأعظم لليهود على هذا البلد يكمن فى ملكيتهم الكبيرة وتأثيرهم فى أفلامنا»

اليهود فى أمريكا اعتنقوا يهوديتهم على الشاشة بحذر -ثم بوقاحة فيما بعد. ربما نكون قد تجاوزنا الأيام التى كانت فيها بيتى جوان بيرسكى تتحول إلى لورين باكال، أو عندما نأى تونى كيرتس بنفسه عن برنارد شوارتز، لكن التجربة اليهودية فى أمريكا، كما ترويها أفلام هوليوود، لا تزال تجربة مثيرة للاهتمام.

الشعب اليهودى لا «يدير» هوليوود. الاستوديوهات اليوم عبارة عن وحدات صغيرة تابعة لشركات عملاقة، يديرها أشخاص من جميع الأنواع. ومع ذلك، فمن الصحيح أن الأمريكيين اليهود، والعديد منهم كانوا مهاجرين حديثًا (مثل: كارل لايميل، أدولف زوكور، صامويل جولدوين)، كانوا من مؤسسى استوديوهات هوليوود الرئيسية، إلى جانب آخرين لم يكونوا يهودًا (مثل توماس إينس، ماك سينيت ووالت ديزنى). ولكن السؤال المهم الآن هو ما الذى ألهم الكثير من اليهود للانضمام إلى صناعة السينما المبكرة، وما هو تأثيرهم الدائم على الثقافة الأمريكية؟.

قال مارلون براندو ذات مرة فى أحد البرامج الحوارية: «هوليوود يديرها اليهود»، وأعلن تشارلز ليندبيرج ذات مرة أن «الخطر الأعظم لليهود على هذا البلد يكمن فى ملكيتهم الكبيرة وتأثيرهم فى أفلامنا...»

العديد من هؤلاء اليهود الأمريكيين جاءوا من مسرح الفودفيل وتجارة الملابس، وهما صناعتان مهمتان بشكل ملحوظ لليهود. وكانت مسارح الفودفيل تقدم عروضًا منوعة: مغنى يتبعه تمثيل تراجيدى، يليه كوميديا تهريجية.

قدمت المسارح فى أحياء المهاجرين عروضًا بلغات مختلفة. أدى هذا النداء للمهاجرين، وأسعار التذاكر المنخفضة، إلى جعل الطبقة العليا المسيحية ذات الأغلبية البيضاء تنظر بازدراء إلى مسرحية فودفيل، لذلك لم يفعلوا شيئًا لإبعاد رجال الأعمال اليهود عن العمل. وبالمثل، ازدهر المهاجرون اليهود، الذين وصل العديد منهم بمهارات الخياطة، فى صناعة الملابس لأنها لم تتطلب الكثير من التدريب أو المال لفتح مصنع صغير للملابس.

عندما تم تقديم الأفلام فى أواخر تسعينات القرن التاسع عشر، كان النجاح فى هذه الصناعة الجديدة يتطلب العديد من المهارات نفسها التى تتطلبها صناعة الفودفيل وتجارة الملابس. كانت فن البيع هو الأمر الأهم: كان على منتجى الأفلام أن يبيعوا أفلامهم لأصحاب دور العرض، وكان على أصحاب دور العرض أن يبيعوها بعد ذلك للجمهور. على سبيل المثال، قام كارل لايميل (يهودى ألمانى المولد) بتسويق الملابس قبل إنشاء شركة Universal Pictures. أدولف زوكور (يهودى مجرى المولد) باع الفراء قبل تأسيس شركة باراماونت بيكتشرز، وكان جيسى لاسكى (يهودى أمريكى المولد)، أحد شركائه فى باراماونت، سابقًا عازف بوق فودفيل. وكان هناك العديد من الآخرين، مثل شموئيل جيلبفيسز (يهودى بولندى المولد) الذى غيّر اسمه إلى صموئيل جولدوين عندما توقف عن بيع القفازات ودخل فى مجال صناعة الأفلام. ماركوس لوف (يهودى أمريكى المولد) جاء أيضًا من مسرح الفودفيل قبل أن يتحول إلى دور السينما (AMC Loew's) والإنتاج.

لقد نجح رجال الأعمال اليهود الأمريكيون لأن الأفلام كانت ذات شعبية واسعة النطاق، وكان الصناعيون غير اليهود إلى حد كبير لا علاقة لهم بهذا العمل. كان جمهور السينما فى المقام الأول من الطبقة العاملة والمهاجرين: كانت التذاكر رخيصة، ولم يكن للسينما الصامتة حاجز لغوى. هذا الجمهور جعل النخبة الثقافية البروتستانتية فى معظمها ترفض الفيلم ووصفته بأنه «منخفض المستوى»، واعتبره كبار المستثمرين بدعة عابرة. حتى إن بعض المؤسسات الكاثوليكية حشدت جهودها ضد الأفلام السينمائية، معتقدة أنها ذات تأثير مفسد. لكن اليهود لم يتأثروا بالتعاليم الكاثوليكية ولم ينزعجوا فى الغالب من هذا الرفض.

كان أصحاب الاستوديوهات اليهود حريصين على الاندماج كأمريكيين، مثل العديد من المهاجرين اليهود فى عصرهم. لقد سعوا إلى احتضان هويتهم الأمريكية علنًا وترك معاداة السامية فى العالم القديم وراءهم، على الرغم من أن رؤساء الاستوديو لم يحرفوا أسماءهم مثل بعض الفنانين اليهود (إدوارد جى روبنسون، كيرك دوجلاس، لورين باكال). فى الواقع، تم استخدام الأسماء اليهودية الأخيرة لمديرى الاستوديو كصفارات معادية للسامية. ظل التعصب مصدر قلق مستمر لرجال الأعمال الذين يعملون على تنمية شركات الإنتاج الخاصة بهم من شركات ناشئة صغيرة إلى استوديوهات هوليوود التى لا تزال تعمل حتى اليوم.

على سبيل المثال، اشترى ماركوس لوف الاستوديو الصغير، مترو بيكتشرز، فى عام 1920 لتقديم الأفلام. وعندما احتاجت مترو إلى النمو لمواكبة الطلب، اشترى لوف شركة صامويل جولدوين، جولدوين بيكتشرز. اندمجوا لاحقًا مع شركة أخرى يملكها لويس بى ماير (يهودى روسى المولد). كانت شركتهم المندمجة تسمى مترو جولدوين ماير. كان رئيس شركة MGM، لويس بى ماير، حريصًا جدًا على أن يُنظر إليه على أنه أمريكى مندمج، فاعتمد الرابع من يوليو(عيد الاستقلال الأمريكى) عيد ميلاد له واحتفل به ببذخ كل عام مع موظفيه.

لقد قللت الأفلام التى أنتجتها استوديوهات هوليوود من أهمية الاختلافات الثقافية والدينية، وبدلاً من ذلك عرضت الشمولية على الشاشات الأمريكية. ومع ذلك، ثبت أن التغلب على الحواجز الاجتماعية حول العرق أصعب بكثير بالنسبة للأفلام. لقد خلقت أفلام هوليوود هوية ثقافية أمريكية بيضاء متجانسة جديدة، والتى اعتنقها جمهور رواد السينما على نطاق واسع، حتى أصبحت الهوية الأمريكية. قدمت الأفلام رؤية لبوتقة الانصهار الكبرى التى كان المجتمع الأمريكى لا يزال يسعى جاهداً للوصول إليها. وفى نهاية المطاف، اخترع المبدعون ورجال الأعمال اليهود الذين يسعون إلى الاندماج الثقافة التى حددت أمريكا فى القرن العشرين.

فى نهاية المطاف، تقاعد الجيل الأول من الاستوديو اليهودى الأمريكى أو توفى. وواجه خلفاؤهم صناعة متغيرة. بحلول ستينات القرن العشرين، كانت استوديوهات هوليوود تنتج عددًا أقل من الأفلام وأكثر تكلفة، وبمخاطر مالية أكبر. للتحوط ضد هذه المخاطر، قام أصحاب الاستوديو ببيع شركاتهم إلى شركات أكبر. اشترى كيرك كيركوريان، وهو مستثمر رئيسى فى كازينوهات لاس فيجاس، حصة مسيطرة فى MGM فى عام 1969، وتم بيع شركة Paramount Pictures فى عام 1966 إلى شركة Gulf + Western Industries Corporation، وهى تكتل يضم مصنعى قطع غيار السيارات والملابس والمراتب. أثبت هذا التحول من الشركات المستقلة إلى أقسام الشركات الكبرى أنه دائم فى استوديوهات هوليوود.

ومع ذلك، فقد ترك المؤسسون اليهود الأمريكيون لاستوديوهات هوليوود الكبرى بصماتهم من خلال الثقافة التى ابتكروها: الأفلام ذات الشعبية الدائمة التى تؤكد على ما هو مشترك فى القيم الأمريكية واليهودية. لقد رووا قصصًا عن حب الأسرة والمجتمع والبلد. قصص عن كسب العيش الكريم من خلال العمل الجاد، وإدارة الأعمال بشكل عادل. قصص عن حماية الأقل قوة والوقوف فى وجه المتنمرين. قصص عن تحدى البرية وتحدى بلد جديد للعثور على مكان نسميه وطننا. قصص عن الإيمان والأمل والشفاء والحقيقة والعدالة والطريقة الأمريكية.

من الأعمال المهمة فى هذا المنحنى الفيلم الوثائقى Film Screening :Jews of the Wild West «يهود الغرب المتوحش» من إخراج أماندا كينزى. أماندا هى منتجة تنفيذية ومخرجة أفلام وحائزة جائزة إيمى خمس مرات ومصورة صحفية من الجيل الرابع. قبل تأسيس شركة الإنتاج الخاصة بها، Electric Yolk Media، أمضت أكثر من عقد من الزمن فى الكتابة والإنتاج لشبكة NBC News. وهى تعيش فى دنفر، كولورادو. يروى الفيلم قصة هجرة إيجابية ويسلط الضوء على المساهمات الديناميكية التى قدمها اليهود الأمريكيون فى تشكيل غرب الولايات المتحدة. ومع تزايد معاداة السامية اليوم، أصبحت هذه القصص أكثر أهمية الآن من أى وقت مضى.

من خلال نسيج من اللقطات الأرشيفية والصور الفوتوغرافية والمقابلات، يستكشف فيلم أماندا كينزى قصص مجموعة من الأشخاص، من أسماء معروفة مثل ماكس أرونسون («برونكو بيلى أندرسون» الحقيقى فى أوائل هوليوود) وليفى شتراوس بالنسبة للبعض ربما لم تسمع عنهم، مثل المهاجر البروسى الذى أصبح زعيمًا قبليًا فى نيو مكسيكو والرسام والمصور السفارديم الذى وثق مناطق كانساس وكولورادو ويوتا فى القرن التاسع عشر. تستقصى كينزى أيضًا تجارب هؤلاء اليهود الأوروبيين المضطهدين الذين حملوا المخاطر وغادروا شمال شرق أمريكا، متجهين غربًا بحثًا عن فرص أفضل. ومن خلال روايات هؤلاء الرواد، والمقابلات مع اليهود الغربيين المعاصرين، تؤمن أن اليهود هم أصل السينما.

فى عقودها الأولى، أخفت السينما الأمريكية فى الغالب اليهود الأمريكيين، مع ابتعاد أقطاب الاستوديوهات، ومعظمهم من اليهود، عن التمثيل على الشاشة. بصرف النظر عن «أفلام الجيتو» فى العصر الصامت، مثل «Humoresque» وThe Cohens and the Kellys (1926)، والتى صورت عائلات يهودية تتعامل مع الاستيعاب الأمريكى، تجنبت هوليوود الشخصيات والموضوعات والقضايا اليهودية التى يمكن تحديدها بوضوح.

يعود الفضل إلى دى دبليو جريفيث فى إنتاج أول فيلم سينمائى فى هوليوود عام 1910، لكنه اشتهر أكثر بملحمته الشعبية «التعصب» (1916)، الذى صور معاداة السامية؛ ثم أطلق رؤساء الاستوديوهات اليهود بجرأة قصتهم الخاصة عن الاستيعاب فى أول فيلم «ناطق»، «مغنى الجاز» (1927). فى الفيلم، يخالف ابن حاخام، الذى يلعب دوره آل جولسون، عائلته ويقع فى حب امرأة غير يهودية قبل أن تظهر ذروة الفيلم اليهود وهم يصلون، «كول نيدر» فى يوم الغفران.

فى ثلاثينات القرن العشرين، كان اليهود يمثلون 3% فقط من سكان الولايات المتحدة، واستخدمت الاستوديوهات، بحثًا عن جاذبية واسعة النطاق، علاوة على ذلك، الحظر الذى فرضته إدارة قانون الإنتاج على تصوير الأفلام المسيئة لتجنب عرض اليهود على الشاشة. عندما اندلعت أزمة الكساد الأعظم، تعرّض اليهود العاملون فى صناعة السينما لهجوم من قِبَل اليمين السياسى بسبب «ترفيه المراهقين» و«الممارسات غير الأخلاقية». كان أباطرة هوليود اليهود يخشون أن تؤدى القصص «العرقية» إلى الإضرار باندماجهم الإنجليزى، وهو ما يفسر سبب ظهور فيلمين من عام 1937، «حياة إميل زولا» حول قضية دريفوس، و«لن ينسوا»، استنادا إلى إعدام ليو فرانك دون محاكمة، كلمة «يهودى» لم تُقل.

أثناء الحرب العالمية الثانية، امتنعت هوليوود عن تصوير المحرقة ــ باستثناء فيلم تشارلى شابلن «الدكتاتور العظيم» (1940) ــ لأن المشاركة فى «حرب أوروبا» لم تكن تحظى بشعبية لدى أغلب الأميركيين. ومع ذلك، فى سنوات ما بعد الحرب، أدت القومية القوية وشهادة المحرقة وإنشاء إسرائيل إلى تغيير واضح فى موقف صانعى الأفلام الأمريكيين.

فى عام 1946، عرض فيلم «الغريب» للمخرج أورسون ويلز لقطات لمعسكرات الاعتقال، كما روى فيلم «قصة جولسون» القصة «الحقيقية» المنتصرة لاندماج جولسون. فى عام 1947، حث مشروع الصور المتحركة هوليوود على إنتاج أفلام تصور مواضيع يهودية. فى «الجسد والروح»، تقرأ مارى كورير طلب القرض: «العرق: أبيض. الديانة: يهودية. الجنسية: أمريكية».

عندما تم رفض عضوية داريل زانوك، المدير التنفيذى لشركة 20th Century Fox، فى أحد الأندية الريفية فى لوس أنجلوس لأنه كان يُفترض (خطأ) أنه يهودى، دفعت هوليوود لإنتاج فيلم «Gentleman's Covenant» الحائز جائزة الأوسكار (من إخراج إيليا كازان وبطولة جريجورى بيك).. وباعتباره دراسة واعية لمعاداة السامية، فقد تم تثبيط الفيلم من قبل رؤساء الاستوديوهات اليهود الذين كانوا يخشون أن «يثير المشاكل». وعلى نحو مماثل، تجاهل دورى شارى، رئيس استوديوهات RKO، التهديدات بإيقاف إنتاج وعرض فيلم Crossfire، الذى يدقق فى المشاعر المعادية لليهود.

خلال الحرب الباردة، قامت لجنة الأنشطة غير الأمريكية بمجلس النواب (HUAC) والسيناتور جوزيف مكارثى آنذاك بإدراج الكتّاب الليبراليين «المعادين لأمريكا» فى القائمة السوداء والذين أثاروا قضايا اجتماعية مثيرة للجدل، وعقدت الحكومة الأمريكية جلسات استماع لإلقاء اللوم على صناعة السينما لكونها تدخلية. بسبب النفوذ اليهودى.

نصف الأشخاص العشرة الذين تم استدعاؤهم من قبل HUAC، بمن فى ذلك المنتجون والمخرجون وكتّاب السيناريو الذين رفضوا الإجابة عن أسئلة HUAC فيما يتعلق بالانتماءات الشيوعية المحتملة وقضوا بعض الوقت فى السجن بتهمة ازدراء الكونجرس - كانوا من اليهود. وبالتالى، كان على الاستوديوهات أن تكون دقيقة فى اختيار المبانى التى تسمح لها بمهاجمة معاداة السامية. فى فيلم The Juggler (1953) لعب كيرك دوجلاس دور أحد الناجين اليهود الألمان من المحرقة الذى نزل فى حيفا بعد الحرب ويعانى من صدمة نفسية.

ومع اكتساب حركة الحقوق المدنية زخمًا، شعر المنتجون اليهود براحة أكبر عند تصوير محنة الأقليات. فى عام 1958، قام ببطولة فيلم The Young Lions مونتجمرى كليفت فى دور ضابط يهودى يواجه معاداة السامية من ضباطه الأعلى (بمن فى ذلك مارلون براندو)، وفى فيلم Marjorie Morningstar، يتحدى زوجان يهوديان من نيويورك الصور النمطية عن «المهنة المناسبة» ليتبعاها. من خلال هوايات فنية غير تقليدية. وبعد مرور عام، حصد فيلم «مذكرات آن فرانك» جوائز الأوسكار. واقتحمت ملاحم الكتاب المقدس شباك التذاكر، بما فى ذلك تصوير تشارلتون هيستون لموسى فى «الوصايا العشر» (1956) ويهوذا فى «بن هور» (1959).

بحلول ستينات القرن العشرين، قامت الثقافة الأمريكية المضادة بكسر الحواجز العرقية التى أبقت الهوية اليهودية سرية فى هوليوود. قاد اليهود التقدميون مجلات ليبرالية وراديكالية، وأدى دعم الرئيس جون كينيدى آنذاك لإسرائيل إلى ظهور شخصيات يهودية جذابة وقوية وبطولية: بول نيومان فى فيلم «الخروج» (1960)، وكيرك دوجلاس فى دور الأمريكى ديفيد «ميكى» ماركوس، أول جنرال إسرائيلى منذ العصور التوراتية، فى فيلم «Cast A Giant Shadow» (1966).

فى الواقع، تم فجأة كتابة المراجع اليهودية الحديثة فى الأفلام بغض النظر عن أهميتها. تم التحدث باللغة اليديشية من قبل الأمريكيين الأصليين فى Cat Ballou وسائق التاكسى الأسود (جودفرى كامبريدج) فى Bye Bye Braverman.علاوة على ذلك، أظهرت الدراما الكوميدية الرومانسية البرجوازية العلاقات بين الأديان وسط التوتر السياسى. فى فيلم «أغلبية واحد» (1961)، تقع أرملة يهودية (روزاليند راسل) قُتل ابنها على يد جنود يابانيين فى الحرب العالمية الثانية، فى حب رجل يابانى ثرى (أليك جينيس). فى فيلم «فتاة مضحكة» (1968) (الذى صدر خلال حرب الأيام الستة)، تشارك الفنانة اليهودية فانى برايس (باربرا سترايسند) قبلة على الشاشة مع الممثل المصرى عمر الشريف.

فى عام 1979، قدرت مجلة تايم أن 80% من الكوميديين المحترفين فى أمريكا كانوا من اليهود. أصبحت الآن التيارات السينمائية اليهودية الخفية التى كانت بعيدة المنال مدعومة بشكل صارخ من قبل الثورات الثقافية الأمريكية المتمردة المناهضة للحرب، والتى اجتذبت كتّاب ومخرجى وفنانى هوليوود الشباب الذين لم يخجلوا من اعتناق يهوديتهم على الشاشة: ميل بروكس، كارل راينر، وودى آلن، جين وايلدر. ونيل سيمون وآخرين.