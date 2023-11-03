ننشر أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قنا اليوم الجمعة

تنشر الوفد قائمة بأسعار الفواكه والخضروات بمحافظة قنا، اليوم الجمعة ، والتى نستهلها بأسعار الفاكهة، فقد سجل كيلو الموز الـ 10 جنية، و بلغ سعر التين 15 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 30 جنيها للكيلو، وسجل كيلو العنب 10جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الجوافة 10 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 25جنيها والبرتقال 10 جنيها هو الاخر وبلغ كيلو الكومثره 20 جنيها للكيلو، وستقر سعر الرمان عند حاجز 10 جنيهات للكيلو .

ثانيا الخضراوات فقد سجل سعر كيلو البصل 15 جنيها، والطماطم اليوم ما بين 15 و10جنيه، فى حين بلغ كيلو البطاطس 18 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 10 جنيهات هو الاخر ، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيه، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون 10 جنيه.

كما استقرت البامية فى حدود الـ 20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 15 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منها.