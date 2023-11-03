عقد ثالث جلسات المشاركة المجتمعية للخطة الاستثمارية بنجع حمادي

استضافة الجمعية الخيرية الاسلامية بالنجاحية التابعة للوحدة المحلية لقرية السلامية، وبرئاسة منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية و بحضور ورجب ابو الوفا عبيد مدير التخطيط وامانى صلاح مدير شئون البيئةبالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، جلسة التشاور الخاصة باحدى الجمعيات الأهلية، وذلك للمشاركة الفعالة بين الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى لوضع المقترحات و الرؤى فى اهم المشاريع بنجع حمادى وايضا للاستماع لما تم تنفيذة من بنود الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣م ومقترحات الحضور لوضعها بخطة العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

ياتى ذلك ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولى، جاء ذلك بحضور اعضاء مجلس ادارة الجمعية الخيرية الاسلامية بالنجاحية واهالى القرية و أعضاء المشاركة المجتمعية واعضاء منتدى التنمية المحلية ومسئولى التخطيط بالقرية .

وفى النهاية تم فتح باب النقاش لاهم المشكلات والقضايا والمشروعات التى تهم المواطن النجعاوى ومن اهمها الرصف ومياه الشرب والصرف الصحى والانارة وتغطية الترع ومشكلة الباعة الجائلين .

كما انه تم توجيه رسالة شكر الى رئيس مركز ومدينة نجع حمادى لما لمسه اهالى زمام المركز بوجه خاص والقرى بوجه عام من الاهتمام بكافة شئون الشارع النجعاوى وأيضا شملت رسالة الشكر منال همام رئيس الوحدة القروية بالسلامية ومن معها من موظفى الوحدة القروية مقدمة من الاهالى لما لمسوه من اعمال النظافة والاهتمام بالمنظر الجمالى والحضارى للقرية من غرس اشجار ونظافة ورفع مخلفات، وذلك ضمن المقترحات ايضا زيادة اعداد صناديق القمامة وكشافات الإضاءة بالشوارع .