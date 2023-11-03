مدارس الفيوم تستقبل قوافل التوعية السياحية والاثرية

استقبلت عدد من المدارس فى الفيوم هذا الاسبوع قوافل التوعية السياحية والاثرية التى تقوم بها هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ومنطقة الاثار بالفيوم وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومنطقة الاثار المصرية فى الفيوم .

وقد نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023م ، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

وتم تنفيذ الندوات بمدرسة قصر الجبالي ، ومدرسة التفتيش الابتدائية - إدارة يوسف الصديق التعليمية.

مبادرة كنز بلادى

وايضا وفي ضوء توجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بشأن تفعيل برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومنطقة آثار الفيوم لنشر الوعي الأثري لدى طلاب المدارس، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالتوعية الأثرية تحت عنوان (مبادرة كنز بلادي).

تم تنفيذ ندوتين بعنوان "الوعي الأثري"، بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بغرب الفيوم ، ومدرسة جمال عبد الناصر بشرق الفيوم.وتناولت الندوة شرح وافى عن بيت المندوب السامي ومتحف كوم أوشيم وآثار الفيوم الفرعونية.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي تعزيزًا لدور الفيوم كمدينة تعلم مدى الحياة تتبع اليونسكو والتي تتولى مهمة الإشراف على أنشطتها بالمدارس إدارة التخطيط والمشروعات.

حضر الندوات مسئولي إدارة الوعي الأثري بمنطقة الآثار بالفيوم نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثري ، وفريق العمل بمنطقة أثار الفيوم، والتخطيط والمشروعات والشئون التنفيذية بشرق وغرب الفيوم التعليمية.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الشكر لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم ،ومنطقة الاثار بالفيوم ومسئولى ومشرفي الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال ، والجهد المبذول في العمل، وتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة.

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