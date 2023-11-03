وفاة لاعب نادي الوداد المغربي أسامة فلوح ومجلس الإدارة ينعيه:رحل الخلوق

أسامة فلوح.. لاعب نادي الوداد المغربي صاحب الـ 24 عامًا، رحل عن دنيانا بعد حوالي 3 أسابيع داخل العناية المركز بالمستشفى إثر تعرضه لحادث سير بشع، الأمر الذي فجع الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم وزادت معدلات البحث على أسامة فلوح مما جعله يتصدر مؤشرات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نادي الوداد المغربي أعلن خلال الساعات الأخيرة لأمس الخميس وفاة لاعبه أسامة فلوح بعد قضائه ما يقرب من ثلاثة أسابيع في المستشفى نتيجة الحادث الذي وقع يوم 11 أكتوبر الجاري، وتم نقله سريعًا للمستشفى وظل بالعناية المركزة حتى فارق الحياة.

ونعاه نادي الوداد عبر بيان نشره بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، وقال:"بأسى وأسف عميقين تلقى المكتب المديري (مجلس إدارة) نادي الوداد الرياضي نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح، بهذه المناسبة الحزينة، يتقدم السيد سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والاطقم والاداريين، وجميع المستخدمين، الى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن أسامة فلوح كان من المقرر أن يشارك مع ناديه الجديد "الوداد" بعد يومان في مواجهة نادي صنداونز في نهائي الدوري الإفريقي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.