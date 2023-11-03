5 أسباب تجعل المكسرات مفيدة لصحة القلب

يقول عدد كبير من الأطباء من حول العالم إن المكسرات هي كبسولات صحية طبيعية، أنها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة التي تقوي بشكل كبير نظام القلب والأوعية الدموية.

فوائد المكسرات لصحة القلب

الدهون غير المشبعة

تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة، وهي مفيدة جدًا لإزالة ما يسمى بالكوليسترول "الضار" أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الجسم، وعند التركيزات العالية، يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ألاحماض الدهنية أوميجا 3

المكسرات غنية بهذه العناصر المفيدة التي تحمي القلب من احتشاء عضلة القلب.

الألياف

تحتوي المكسرات على كمية لا بأس بها من الألياف الغذائية، مما يقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول، وثبت أن الألياف الموجودة في النظام الغذائي تمنع الشخص من الإصابة بمرض السكري.

فيتامين هـ

تحتوي المكسرات على فيتامين هـ، الذي يمكن أن يوقف تكوين الترسبات في الشرايين.

السيلينيوم

للحفاظ على صحة القلب وتقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، يحتاج الجسم إلى السيلينيوم، وتحتوي المكسرات على كمية كافية من هذا العنصر.