بدعم وزاري ومتابعة محلية.. رفع كفاءة مركز شباب باب الشعرية بمحافظة القاهرة

بدعم مقدم من وزارة الشباب والرياضة ، يشهد مركز شباب باب الشعرية بمحافظة القاهرة إجراءات تطوير شاملة ورفع كفاءة للمبنى الإجتماعي وصالات الألعاب الرياضية.

رفع كفاءة مركز شباب باب الشعرية بمحافظة القاهرة

يأتي ذلك تماشياً مع التوجيهات المقدمة في هذا الشأن بالرصد الدوري لاحتياجات المنشآت الشبابية وتلبية الجوانب المطلوبة لتأهيل قدرتها على تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

وتشمل عمليات التجديد رفع كفاءة المبنى الإداري والاجتماعي وملاعب كرة القدم وحمام السباحة.

وتفقدت هالة السيد رئيس حي باب الشعرية ، إجراءات رفع كفاءة المنشأة وما تم إنجازه في هذا الصدد لتقديم خدمات رياضية وترفيهية لأبناء الدائرة اتساقا مع عمليات التطوير التي يشهدها الحي في قطاعات عدة.