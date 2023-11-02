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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تعاون بين الهلال الاحمر الكويتي والمنظمة العربيه للتنمية الزراعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

استقبل الدكتور هلال الساير رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر الكويتي  ابراهيم أدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مقر الجمعية في دولة الكويت.

حيث استهل المدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري كلمته بان دولة الكويت تعتبر علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني.

 وأضاف ان للكويت تاريخا طويلا في العمل المشرف بدعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث علاوة على مشاركتها في دعم جهود المنظمات الدولية والانسانية.


تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي لا سيما في الكوارث الطبيعية والتنسيق في مجال العمل الإنساني وبناء القدرات وحصاد المياه منوها بخبرات وتجارب الجمعية في العمل الاغاثي.


ودعا إلى تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي عبر تبادل الآراء حول تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في خدمة الإنسان العربي ومواجهة قضاياه الإنسانية مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك في خدمة الأمن الغذائي العربي.


وعرب الدكتور الساير عن دعمه لانشطة وبرامج عمل المنظمة والتعاون معها في المجالات المشتركة 
وتاطير العمل عبر اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين .

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