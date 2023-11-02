قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين تخطف الترند بالسعودية

قرعة كأس الملك السعودي ٢٠٢٣.. محط انظار الملايين من عشاق كرة القدم السعودية خاصة بعد نجاحها في انضمام نجوم كرة القدم العالمية في صفوفها، وبحث الكثيرون عن قرعة كاس خادم الحرمين الشريفين، بالتزامن مع الإعلان عن نتائجها اليوم.

واحتلت قرعة كأس الملك السعودي، مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، والتي كشفت موقف الأندية التي تأهلت إلى ربع نهائي كاس الملك، وهي "الهلال والنصر والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي وأبها والخليج"، حيث ودع "عملاق جدة" الأهلي، المسابقة بشكل رسمي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وجاءت قرعة كأس الملك (ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين)، عن مواجهة قوية بين فريق الشباب الأول لكرة القدم وفريق النصر، فيما وضعت الهلال «حامل اللقب» أمام فريق التعاون.

وظهرت نتائج قرعة كأس الملك السعودي ٢٠٢٣، التي كانت مفتوحة دون تحديد مستويات بين الأندية، فريق الاتحاد أمام الفيصلي، وأبها في مواجهة الخليج، الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، وفق وسائل الإعلام السعودية.

يذكر أن مراسم سحب قرعة كاس الملك تمت مساء اليوم الخميس، بمشاركة عواد العنزي لاعب الشباب السابق، وياسر الطائفي لاعب الرياض السابق، وتلعب منافسات الدور ربع النهائي من البطولة في 11 و12 ديسمبر المقبل، باستثناء مباراة الفيصلي والاتحاد بسبب مشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الدوري السعودي في نسخته الجارية جاء بمشاركة 32 فريقًا بعد أن اقتصرت فقط على 16 فريقًا في آخر موسمين، حيث أن النسخة الماضية شهدت تتويج الهلال باللقب الأغلى عقب فوزه على الوحدة في المباراة النهائية بركلات الترجيح 7ـ6، إثر تعادلهما 1ـ1 في الوقت الأصلي، وينتظر عشاق كرة القدم السعودية بحماس لمعرفة من سيتوج هذا العام بكأس الملك السعودي.