عاجل
مستشفى الشفاء بقطاع غزة يعلن توقف المولد الرئيسي عن العمل الصحة العالمية: رائحة الموت تفوح في غزة و40% من المستشفيات توقفت (فيديو)
الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طائرة الزمالك يهزم الاتحاد وديا استعدادا للموسم الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره فريق الاتحاد  السكندري بنتيجه 4/0وذلك في المباراة الوديه التي أقيمت بينهما اليوم علي صاله  محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك 
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي 
25/17
25/18
29/27
27/25

واتفق الجهاز الفني بقيادة أحمد عاشور المدير الفني لفريق الزمالك مع المدير الفني للاتحاد على إقامة المباراة علي 4 أشواط.

يذكر ان فريق الزمالك حقق الثنائية المحليه الموسمين الماضيين  بالفوز بطولتي الدوري والكاس

ويتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة من: أحمد عاشور مديرا فنيًا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا، حسن عبدالرازق إداريا
 

الجريدة الورقية