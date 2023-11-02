جامعة بنى سويف: د. إيمان كريم وضعت قضية الإعاقة فى بؤرة اهتمام المؤسسات الجامعية

أكدت د.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، على أهمية وجود كلية لعلوم الإعاقة في صعيد مصر، من أجل زيادة الفرص لفتح تخصصات جديدة للمجتمع وتقديم خبرات فنية متنوعة لكافة الطلاب داخلها بما يعود بالنفع على ذوي الهمم في الصعيد.

إيمان كريم تلتقي عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف للتعاون المستقبلي

وصرحت إيمان كريم خلال لقائها الدكتور وليد فاروق، عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بجامعة بني سويف، بأن الكلية حققت معادلة مهمة في التخصصات التي تقدمها وقيامها بتخريج كوادر مؤھلة علمیاً ومھنیاً في مجالات التربية الخاصة سواء في المدارس أو المستشفيات أو الجمعیات المھتمة بذوي الإعاقة داخل مصر وخارجھا، وذلك باستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم.



في الوقت نفسه رحبت المشرف العام على المجلس بالتعاون ما بين المجلس والكلية في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لطلاب الكلية فيما يخص تعريفهم بقضايا الإعاقة والإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة مجتمعيا ووظيفيا وحياتيا/ خاصًة وأن المجلس يعد بيت الخبرة الفنية في هذا الامر.

كما رحبت أيضاً بالتعاون في تنظيم مؤتمر سنوي بين الطرفين يسلط الضوء على واحدة من القضايا التي تهم وتخص ذوي الإعاقة، وكذلك التعاون في مجال البحوث والدراسات، وتقديم المجلس خبرته الفنية في التدريب الذي تقدمه الكلية للجهات الخارجية العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل والتربية الخاصة.

وبدوره، رحب د. وليد فاروق، عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بجامعة بني سويف، بلقائه الدكتورة ايمان كريم، وأهداها واحدًا من إصداراته التي تناقش قضايا وإشكاليات تواجه ذوي الإعاقة.

كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون المستقبلي بين المجلس والكلية، مؤكدًا أن د.إيمان كريم، نجحت في وضع قضية الإعاقة في بؤرة الاهتمام من كافة المؤسسات الجامعية والمجتمع المدني وجمعياته الامر الذي من شأنه أن يضع قضايا ذوي الهمم وهم أنفسهم في صدارة الاهتمام المجتمعي