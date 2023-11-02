شراكات جديدة مع المؤسسات التعليمية لوضع قضايا الإعاقة في صدارة الاهتمام

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على توجه المجلس خلال الفترة المقبلة للتعاون مع المؤسسات التعليمية كافة، خصوصًا الجامعية منها، وفتح شراكات من شأنها توعية طلاب الجامعات بالأدوار التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع، وكذلك تعريفهم بآليات وسلوكيات التعامل معهم، والتعرف على الإشكاليات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في الجامعات والمعاهد والمساهمة في حلها وتبصيرهم بأدوارهم.

وقالت المشرف العام على المجلس خلال لقائها الدكتورة غادة واكد، الخبير الإعلامى بقسم العلاقات العامة بالمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، أن المجلس يعد بيت الخبرة الفني للمؤسسات كافة التي تحتاج التعرف على قضايا الإعاقة، أو التي تسعى إلى التعاون مع المجلس من ناحية، أو لديها دراسات وأبحاث تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أخرى.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، عن ترحيبها، بالتعاون مع المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، فيما يخص مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب في الشعب التي يتخصص فيها المعهد، وكذلك تقديم دورات توعوية للطلاب داخل حرم المعهد، هذا بالإضافة إلى الشراكات بين الطرفين فيما يخص المؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه يتم الآن الإعداد لبروتوكول للتعاون بين المجلس والمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، لمحاولة وضع قضايا الإعاقة في صدارة اهتمام المؤسسات التعليمية الجامعية، وكذلك التعاون في تبادل الخبرات الفنية ما بين الطرفين بما يعود بالنفع على قضية الإعاقة بشكل عام.